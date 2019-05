Täter stehlen Navis aus vier Autos in Salzgitter

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai Radio-Navigationsgerät aus vier in Salzgitter abgestellten Autos gestohlen. Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Täter in Thiede, An der Zwergenkuhle, zwischen 18 Uhr und 6.30 Uhr, aus einem VW Arteon das Radio-Navigationsgerät im Wert von 3.500 Euro. Aus einem VW Sharan, der auf einem Grundstück An der Zwergenkuhle abgestellt war, entwendeten die Täter zwischen 17.45 Uhr und 8 Uhr ein Radio-Navigationsgerät im Wert von 2500 Euro. Aus einem Hinterhof in der Straße Im Laah wurde ein Radio-Navigationsgerät im Wert von 1300 Euro aus einem VW Golf zwischen 21.30 Uhr und 8.15 Uhr gestohlen. Und in Thiede, Am Wasserturm, zwischen 22 Uhr und 07.30 Uhr, wurde aus einem VW Golf das Radio-Navigationsgerät im Wert von 2.500 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter

(05341)18970

entgegen.