Schüler aus Salzgitter entwickeln Tastatur mit Krümelschublade

16 Teams aus der Finalrunde des Schülerwettbewerbs „promotion school“ haben ihre Geschäftsideen in Peine präsentiert – darunter zwei Schüler-Teams aus Salzgitter. Das berichtet der Veranstalter Allianz für die Region.

In der Mitteilung heißt es: Die Schüler aus Goslar, Peine und Salzgitter erklärten den Juroren ganz genau, warum gerade ihre Konzepte und Prototypen zukunftsfähig sind. Umweltfreundliche Ideen sowie Produkte, die für mehr Sicherheit sorgen und das Leben in Zeiten der Digitalisierung einfacher machen, gehörten 2019 zu den beliebtesten Themen. So hat ein Team einen Sicherheitsgurt für den öffentlichen Nahverkehr entwickelt, ein weiteres Team stellte eine Krümelschublade für Tastaturen vor. Die Camps sind Bestandteil des größten Schülerwettbewerbs der Region „promotion school“, den die Allianz für die Region jährlich in Kooperation mit der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine und der Wolfsburg AG durchführt.

61 Jugendliche aus Goslar, Peine und Salzgitter seien noch im Rennen. Sie kommen von der Ludwig-Erhard-Schule Salzgitter, dem Gymnasium am Silberkamp Peine, der IGS Peine, der BBS Peine, der BBS Goslar-Baßgeige/Seesen und der BBS 1 Goslar „Am Stadtgarten“.

Die Peiner Gymnasiasten und Berufsschüler präsentierten eine App, die die Lautstärke der Kopfhörer an gefährlichen Stellen im Straßenverkehr herunterregelt und eine App, um Reisepartner zu finden. Die Teams der Gesamtschule stellten eine Trinkhilfe für pflegebedürftige Menschen, einen mobilen Sicherheitsgurt für den öffentlichen Nahverkehr, modulare Golfschläger und Rucksacksysteme sowie ein Kommunikationssystem vor, das Autofahrer vor herannahenden Rettungsfahrzeugen warnt.

Aus Goslar kamen eine Catering App, eine Handyhülle, die das Smartphone zum Schutz des Akkus erwärmen oder kühlen kann, eine Multifunktionsapp, die Arzttermine, Medikamente und Impftermine koordiniert. Außerdem entwickelten die Schüler eine Chipkarte für Pfandguthaben, ein Armband gegen Sekundenschlaf, alkoholhaltige Gummibärchen, Dachziegel mit Thermochrom-Beschichtung, um Heizkosten zu sparen oder Temperaturen zu regulieren. Die beiden Teams aus Salzgitter konzipierten ein elektronisches Rezeptsystem und die Tastatur mit Krümelschublade.

Alle Schüler hatten laut Mitteilung die Jury mit Ideenreichtum und zum Teil sehr ausgereiften Konzepten beeindurckt. „Besonders bemerkenswert waren Ehrgeiz und der wachsende Teamgeist, mit dem die Schüler im Verlauf des Wettbewerbs aus einer vagen Idee eine innovative und kreative, aber zugleich auch umsetzungsreife Geschäftsstrategie entwickelten“, erklärt Jurymitglied Marcus Wedig, Leiter des Finanzzentrums Peine der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine. Neben ihm gehören Dr. Jörg Aßmann, WiReGo, Anje Gering, IHK Braunschweig, Madlen Richter, Wito Peine, Oliver Syring, Allianz für die Region, Ina Simona Westhoven, Borek Digital und Juliane Stockhammer, WIS Salzgitter, der Jury an.

Rita Lerch, Oberstufenkoordinatorin an der IGS Peine, ergänzt: „Die Jugendlichen haben moderne Arbeitstechniken und Denkansätze wie Design Thinking und Prototyping erlernt, die sie beim Einstieg in das spätere Berufsleben unterstützen. Durch den hohen Praxisbezug konnten sie ihre Talente erproben sowie Teamwork und unternehmerisches Know-how entwickeln.“

Wertvolle Tipps für ihren Pitch vor der Jury erhielten die Teilnehmer von Moderator und Stadionsprecher Georg Poetzsch, der die Schüler vor dem Jury-Rundgang in die Kunst der Rhetorik einführte, so die Mitteilung weiter. Die Jury habe nun die Aufgabe, die fünf besten Ideen zu identifizieren. Diese Teams seien dann bei der Prämierung am 14. Juni dabei und hätten die Chance auf den Sieg und einen der Sachpreise im Gesamtwert von 10.000 Euro.