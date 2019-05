Wiesenfläche gerät in Gitter in Brand

Aus derzeit nicht geklärter Ursache ist eine etwa 100 Quadratmeter große Wiesenfläche am Donnerstag gegen 13.15 in Brand geraten. Laut der Polizei wurde das Feuer durch die Feuerwehr der Stadt Salzgitter gelöscht. Die Polizei ermittelt derzeit die Ursache des Brandes. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter

(05341)18970

in Verbindung zu setzen.