Brand beschädigt Müllcontainer in Thiede

Ein Müllcontainer ist in der Nacht zu Donnerstag durch ein Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtet die Polizei. Der Brand brach gegen 1.15 Uhr aus, konnte aber durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter

(05341)18970

in Verbindung zu setzen.