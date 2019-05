Unbekannte Täter sind am Donnerstag gegen 15.15 Uhr durch eine Terrassentür in Wohnhaus in der Vallstedter Straße eingebrochen und erbeuteten offensichtlich Schmuck, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, die Polizei in Lebenstedt unter

(05341)18970

zu kontaktieren.