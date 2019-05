Rund 100 Schüler bei Fridays for Future-Demo zur Europawahl

Rund 100 Teilnehmer der Fridays for Future-Bewegung versammelten sich vor dem Lebenstedter Rathaus. Das berichtet Polizeisprecher Matthias Pintak. Die Demonstranten starteten von dort in die Joachim-Campe-Straße. Zum Schluss der Kundgebung marschierten sie in der Fußgängerzone zurück zum Rathaus....