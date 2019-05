Unfall bei Salzgitter: LKW mit 16.000 Kilo Frischfleisch kippt um

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr kurz vor Wartjenstedt in Höhe der festinstallierten Radarfalle. Ein aus Richtung Hildesheim kommender LKW wollte von der B6 nach links auf die A39 in Fahrtrichtung Kassel abbiegen, wie ein Polizeisprecher vor Ort berichtete. Wahrscheinlich durch verrutsche Ladung sei der Sattelauflieger ins Wanken geraten und habe die Zugmaschine mitgerissen.

Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt

Die Ladung – 16.000 Kilo Frischfleisch – blieb glücklicherweise im Auflieger. Dafür traten Betriebsstoffe aus. Die alarmierte Ortsfeuerwehr Grasdorf pumpte nach Angaben von Einsatzleiter André Hoffmeister 400 Liter Diesel ab. Anschließend wurde der umgestürzte LKW von einem Bergungsunternehmen mithilfe zweier Kräne wieder aufgerichtet.

Fahrer und Beifahrer des LKW blieben unverletzt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei nicht. cor