Salzgitters Feuerwehren werben um Nachwuchs

Beim Tag der Feuerwehren in Salzgitter traten am 25. Mai die 28 Freiwilligen Feuerwehren der Stadt zu einem einmal jährlich verpflichtenden Leistungsvergleich gegeneinander an. Zudem präsentierten sich vor dem Rathaus und in der Innenstadt von Lebenstedt unter anderem die Berufsfeuerwehr, Werkfeuerwehren, DLRG und Polizei. Der Tag der Feuerwehren ist für die Wehren ein wichtiges Instrument zur Nachwuchsgewinnung, insbesondere für die 15 Kinder- und mehr als 20 Jugendfeuerwehren in der Stadt.