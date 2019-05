Autofahrer alkoholisiert in Baddeckenstedt unterwegs

Ein 55-Jährigen Autofahrer aus Baddeckenstedt ist am Montagmorgen um 2.40 Uhr von der Polizei mit 2,16 Promille erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, kontrollierte eine Streifenbesatzung den Mann in Binder nachdem aufmerksame Zeugen die Polizei informiert hatten. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 55-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung mehrerer Strafverfahren, heißt es in der Mitteilung.