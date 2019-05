7-Jähriger bei Verkehrsunfall in Gebhardshagen verletzt

Ein 7-jähriger Radfahrer ist am Sonntagmorgen um 10.40 Uhr in der Straße „Vor der Burg“ mit einem Autofahrer zusammengestoßen und dabei leicht verletzt wurden. Laut der Polizei wollte ein 78- jähriger Autofahrer aus Salzgitter nach links in Richtung der Nord-Süd-Straße abbiegen. Hierbei übersah er den 7-jährigen Radfahrer, welcher den Fußweg aus Richtung der Nord-Süd-Straße kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Junge leicht verletzt wurde.