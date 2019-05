Täter zerkratzen Lack an vier Autos in Salzgitter-Bad

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend in zwei Straßen vier Autos zerkratzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. In der Straße Hinter dem Salze wurden zwei Peugeot zerkratzt. Ebenso wurde der Lack eines VW und eines Renault beschädig, die im Dresdener Ring abgestellt waren. Der entstandene Gesamtschaden wird auf zirka 3500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter

(05341) 8250

.