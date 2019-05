Tote Kinder bei Salzgitter: Obduktionsergebnisse liegen vor

Heere. Nach dem Fund zweier Kinderleichen in einem Gartenteich in Heere bei Salzgitter hat die Polizei jetzt die Todesursache bekanntgegeben.

Im Fall der zwei toten Kinder in Heere bei Baddeckenstedt liegen jetzt die Obduktionsergebnisse vor. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, gebe es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, es handele sich also sehr wahrscheinlich um einen Unfall. Wie die zwei Jungen ertrunken sind, konnte jedoch noch nicht abschließend geklärt werden. red