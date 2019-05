27.500 Euro Schaden: Auto fährt in Salzgitter-Bad LKW auf

Ein 53-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag in der Gablonzer Straße nahezu ungebremst auf einem am rechten Fahrbahnrand parkenden LKW mit Anhänger aufgefahren – dabei entstand laut der Polizei ein Schaden von etwa 27.500 Euro. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer auf der Gablonzer Straße in Richtung Breite Straße unterwegs, als sich der Auffahrunfall aus bislang ungeklärter Ursache ereignete. Durch den Unfall wurden das Auto und der LKW mit Anhänger erheblich beschädigt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

