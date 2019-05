Autofahrer mit 1,98 Promille in Helmstedt unterwegs

Die Polizei traf den betrunkenen Mann in seiner Wohnung an (Symbolbild).

Helmstedt. Als die Polizei den Mann in seiner Wohnung in Helmstedt fand, griff er erneut zur Flasche – obwohl ein Alkoholtest 1,98 Promille ergeben hatte.

Ein 69-jähriger Helmstedter ist stark alkoholisiert mit dem Auto unterwegs gewesen – ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeimeldung 1,98 Promille.

Ein Zeuge beobachtete den Mann dabei, wie er am Montagnachmittag versuchte sein Auto unter erheblichen Schwierigkeiten in der Richard-Wagner-Straße einzuparken. Als der Autofahrer danach stark torkelnd in einem Hausflur verschwand, rief der Zeuge die Polizei.

Diese fand den 69-Jährigen in seiner Wohnung, wo die Beamten den Atemalkoholtest durchführten. Da der Mann in Gegenwart der Polizisten erneut zur Flasche griff, brachten die Beamten in zur Blutabnahme ins Klinikum in Helmstedt. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.