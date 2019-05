Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in eine Schule im Hans-Böckler-Ring elektronische Geräte gestohlen. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter zwischen dem 27. Mai, 13 Uhr, und dem 28. Mai, 8.40 Uhr, über einen Balkon in die Schule ein und entwendeten aus einem Raum einen PC mit Zubehör. Beidem Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter

(05341)18970

in Verbindung zu setzen.