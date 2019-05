TAG Wohnen Salzgitter erhält IHK-Sozialtransferpreis

TAG Wohnen hat zum dritten Mal in sechs Jahren den IHK-Sozialtransferpreis aus Braunschweig nach Salzgitter geholt.

In einer Mitteilung heißt es: Für eine Kooperation mit dem Verein SuPer Salzgitter hat die Jury der IHK-Braunschweig unter der Leitung von Harald Tenzer den Preis erneut an die TAG Wohnen in Salzgitter vergeben.

„Dies ist nicht nur ein Beleg für unsere erfolgreiche und nachhaltige Quartiersarbeit in den letzten Jahren, sondern zeigt auch deren Wert für das Leben der Menschen in unseren Wohnquartieren“, betont Claudius Oleszak, Standortleiter der TAG Wohnen in Salzgitter.

Der Verein SuPer Salzgitter und die TAG Wohnen wurden für das gemeinsam entwickelte Projekt „Kriminal- und Suchtprävention“ in Salzgitter mit dem begehrten Preis ausgezeichnet, welches es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, Schulen zu besuchen, um vor Ort über Drogenkonsum und seine Folgen zu berichten. So wurde im letzten Jahr für den Verein SuPer in Lebenstedt ein Begegnungsbüro eingerichtet, in dem Hilfesuchende Beratung zu Selbsthilfeorganisationen und anderen Betreuungsmöglichkeiten bekommen können. Der Verein SuPer Salzgitter stellt dabei die fachlichen Kapazitäten zur Verfügung, die TAG Wohnen die kostenlosen Räume auf über 110 Quadratmetern in Lebenstedt, Neuer Mühlenweg 12.

Dort befindet sich ab dem 24. Juni das Begegnungs- und Beratungsbüro des Projektpartners SuPer Salzgitter. Die Räumlichkeiten sind von der TAG Wohnen zu diesem Zweck in den letzten Wochen hergerichtet worden. Miete und Nebenkosten werden von der TAG Wohnen getragen. Die Vorläufer-Beratungsstelle befindet sich derzeit noch auf der Reppnerschen Straße 38, auch in einer von der TAG Wohnen im Oktober 2018 zur Verfügung gestellten Wohnung im Erdgeschoss des Hauses. „Uns als TAG Wohnen wurde aufgrund der hohen Frequentierung dieser Einrichtung mit 50 – 70 Besuchern schnell klar, dass größere Räume, die auch die Möglichkeit für Begegnung und Verweilen schaffen, angeboten werden müssen. Deshalb ist ein Umzug nötig“, sagt Claudia Hoyer, Vorstand der TAG.

„Es ist für Betroffene, Hilfesuchende, Mieter sowie Angehörige wichtig, dass sie ortsnah eine Anlaufstelle haben, die sie mit Bus und auch zu Fuß gut erreichen können. Nicht jeder hat die Möglichkeit, mit dem Auto zu kommen. Die meisten besitzen nicht mal einen Führerschein“, erläutert Gianluca Calabrese, Vereinsvorsitzender von SuPer Salzgitter. Die Ortsnähe ist auch für die Umsetzung und Möglichkeiten eines direkten, vor allem schnellen Kontakts wichtig. Denn das Durchhaltevermögen, zu jedem Gespräch nach Braunschweig, Wolfenbüttel oder Goslar zu fahren, steht den meisten nicht im Sinn und ist für den Betroffenen oft abschreckend – gerade wenn er auf öffentliche Verkehrsmittel wie Zug oder Bus angewiesen ist.