Elf finnische Austauschschülern besuchten Salzgitter. Gemeinsam mit Schülern aus dem Gymnasium am Fredenberg besuchten sie das Rathaus in Lebenstedt.

Finnen besuchen Gymnasium am Fredenberg in Salzgitter

Elf Schüler und zwei Lehrkräfte aus Finnland haben dem Gymnasium am Fredenberg einen Gegenbesuch abgestattet. Das Berichtet die Schule in einer Mitteilung.

Seit den Osterferien habe sich die Schule intensiv auf den Besuch vorbereitet und ein straffes Programm geplant: Am Donnerstag, 2. Mai, trafen die Finnen gegen 17 Uhr in Salzgitter ein und wurden von ihren Gastfamilien mit einer Mischung aus Freude, Neugier und Aufregung in Empfang genommen.

Am folgenden Freitag wurde die Gruppe im Computerraum der Schule begrüßt, bevor sich die gesamte Gruppe für drei Stunden in den deutschen Unterricht aufmachte. Neben Englisch stand auch Chemie auf dem Programm. Dort lernten auch die finnischen Lehrer etwas zum Thema Titration und konnten die praktischen Fertigkeiten der deutschen Schüler studieren.

Nach der dritten Stunde ging es für alle Austausch-Teilnehmer in das Rathaus der Stadt. Nach ein paar Informationen über Salzgitter und die Verbindung der beiden Partnerstädte machte sich der Trupp auf nach Braunschweig, um eine Stadtführung und eine Dombesichtigung zu erhalten. Nach diesem Programm erhielt die Gruppe auch noch ein wenig Zeit, die Geschäftsräume in den Schloss-Arkaden zu besichtigen.

Das folgende Wochenende wurde auf vielfältige Weise verbracht. Einige Schüler zeigten ihren Finnen die Hauptstadt oder den Harz, während andere ein Bundesligaspiel des VfL- Wolfsburg vorzogen. Dennoch traf man sich abends in größeren Gruppen zu gemeinsamen Aktivitäten.

Am Montag reisten die Finnen nach Goslar. Das erste Reiseziel war das Weltkulturerbe Rammelsberg. Bei einer Führung im Bergwerk konnten die Schüler und Lehrer die eigenen Bergbaufertigkeiten mit Fäustel und Schlägel überprüfen. Anschließend gab es eine Stadtführung, welche vom Marktplatz über die Kaiserpfalz und zurück zum „Dukatenscheißer“ auf dem Marktplatz führte. Dienstags ging es für die gesamte Truppe los nach Wolfsburg, wo es zu einer Werkstour durch die Fertigung des Volkswagen-Werks ging. Danach gab es Mittagessen in der Autostadt und im Anschluss besuchte ein Teil der Schüler das Outlet-Center.

Und weiter heißt es in der Mitteilung: Am Mittwoch stand einerseits ein kompletter Schultag auf dem Plan, so dass die Finnen die Möglichkeit hatten, ihr allseits gelobtes Schulsystem mit dem deutschen zu vergleichen. Um etwa 16.45 Uhr traf sich die Gruppe, um letzte Tische und die Technik für das Entertainment der Finnen bereitzustellen. Dieses bestand aus einem Quiz, bei dem man vieles über Finnland/Imatra lernte. Mit Tränen in den Augen und nach vielen Umarmungen verabschiedeten sich die Schüler dann am Donnerstag voneinander.