Polizei Salzgitter findet vermisste Frau in Keller

Weil eine demenzkranke Frau vermisst wurde, verständigten Mitarbeiter einer Kurzzeitpflege-Einrichtung am Freitagabend die Polizei. Die 87-Jährige soll das Heim in der Kattowitzer Straße in unbekannte Richtung verlassen habe. Gegen 22.30 Uhr fanden die Beamten die gesuchte Frau dann schließlich wohlbehalten wieder – im Keller des Gebäudes. 87-Jährige kommt vorsorglich ins Klinikum Die Bewohnerin war dort zu Fall gekommen und auf...