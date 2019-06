Betrug: Polizei Salzgitter fahndet nach unbekannter Frau

Die Polizei in Salzgitter fahndet wegen Betruges nach einer unbekannten Frau (siehe Foto).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sie bereits am 15. März in einer Bankfiliale in Osterwieck (Sachsen-Anhalt) versucht haben, mit einem zuvor gestohlenen Ausweises und einer Bankkarte Bargeld abzuheben. Dies teilte Polizeisprecher Matthias Pintak mit. Der Frau wurde am Schalter jedoch kein Geld ausgehändigt, hieß es weiter.

In einem zweiten Fall gelang es der Unbekannten demnach, in einer Bankfiliale in Hornburg (Landkreis Wolfenbüttel) mit dem genannten Ausweis und der Bankkarte an Bargeld zu gelangen. Ihr wurde ein Betrag in einer niedrigen fünfstelligen Höhe ausgehändigt, teilte Pintak mit. Dieser Fall ereignete sich ebenfalls am 15. März.

Personen, die Angaben zu der Frau machen können, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden: (05341) 18970.