Täter scheitern an gleich fünf Haustüren in Salzgitter

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 14 Uhr versucht in fünf Eingangstüren von Mehrfamilienhäusern im Kranichdamm einzubrechen. Das berichtet die Polizei. Die Beamten ermitteln derzeit die Schadenshöhe. Hinweise an: (05341) 18970. red