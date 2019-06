Evangelische Jugend bricht im Sommer zum Segeltörn auf

Für alle die das Meer lieben, Spaß an Abenteuern und keine Angst vor neuen Herausforderungen haben bietet die evangelische Jugend Salzgitter-Bad in den Sommerferien einen Segeltörn in den Niederlanden an. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, können 36 Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren...