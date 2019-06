Mann mietete Halle in Salzgitter für illegale Cannabis-Zucht

Für den Eigenbedarf war das eindeutig zu viel. Als die Ermittler im vergangenen Dezember zeitgleich fünf Objekte in Salzgitter durchsuchten, staunten sie nicht schlecht: In einer Gewerbehalle in der Gustav-Hagemann-Straße in Salzgitter-Engelnstedt entdeckten sie eine Cannabisplantage auf fast 600...