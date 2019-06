Kita Stiftmäuse setzt auf Eigeninitiative der Kinder

Viele bunte Luftballons fliegen in den blauen Sommerhimmel aus den Händen der kleinen und großen Hände der Stiftsmäuse. Die Kindertagesstätte „Steterburg - Die Stiftsmäuse“ wurde am Freitagmittag mit einem feierlichen Akt von der Staatssekretärin im Niedersächsischen Kultusministerium Gaby Willamowius mit einer Ernennungsurkunde in den Kreis der Konsultationskindertagesstätten in Niedersachsen aufgenommen. Mit einer Feier stellt das...