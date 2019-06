Ein PKW kam auf der A39 ins Schleudern und landete in einem Feld. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Salzgitter. Zuerst touchierte ein PKW die Leitplanke und schleuderte dann in ein Feld. An Bord: Vier Kinder und eine Frau. Zum Glück ging es glimpflich aus.

Ein PKW mit einer Frau und vier Kindern ist am Samstagmorgen auf der A39 in Fahrtrichtung Kassel gegen die Leitplanke gefahren und dann rund 50 Meter weit in ein Feld geschleudert.

Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Salzgitter berichtet, wurde niemand verletzt, aber die Beteiligten erlitten einen Schock. Sie wurden durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter und die Feuerwehr Thiede, sowie durch einen Notarzt betreut. eng