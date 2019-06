Mann rammt Auto in Lebenstedt und flieht – Zeugin sieht zu

Beim Ausparken hat ein Unbekannter am Freitag um 12.25 Uhr an der Sperlingsgasse den Ford Fiesta einer 75-jährigen Salzgitteranerin gerammt. Am Wagen entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Es wurden die vordere linke Stoßstange, sowie der vordere linke Kotflügel beschädigt. Den Verursacher,...