Ohne Führerschein: Autofahrer flieht

Einer Verkehrskontrolle der Polizei wollte der 48-jährige Fahrer eines Wagens mit Anhänger am vergangenen Samstag um 13.30 Uhr an Berliner Straße entgehen. Er gab Gas, erhöhte die Geschwindigkeit massiv und ignorierte auf seiner Flucht auch eine Rot zeigende Ampel. Wie die Polizei am Wochenende...