Einbrecher stehlen Lebensmittel aus Lebenstedter Laube

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Samstag, 12:30 Uhr, in ein Gartenhaus an der Ludwig-Erhard-Straße eingedrungen. Dort entwendeten sie laut Polizei Lebensmittel im Wert von etwa 100 Euro. Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort.