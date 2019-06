Die Polizei musste am Sonntag zu einem Fußballturnier ausrücken, wo eine Schlägerei zwischen zwei Mannschaften entstanden war (Symbolbild).

Salzgitter. Drei Leichtverletzte sind die Bilanz der Schlägerei bei einem Fußballturnier in Lebenstedt. Zwei Mannschaften waren aneinandergeraten.

Schlägerei bei Fußballturnier in Salzgitter – mehrere Verletzte

Am Nachmittag des Pfingstsonntages kam es während eines Fußballturnier auf einem Sportplatz an der Rudolf-Harbig-Straße in Salzgitter-Lebenstedt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Spielern von zwei teilnehmenden Mannschaften. Das teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dadurch drei Personen leicht verletzt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. eng