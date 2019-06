Salzgitteraner übergibt Rehkitz der Polizei – diese warnt

Aus offensichtlich falsch verstandener Tierliebe hat ein Mann am Pfingstmontag ein vorgefundenes Rehkitz gegen 18 Uhr aus dem hohen Gras an der Humboldtallee aufgenommen, um es der Polizei zu übergeben. Die Beamten warnen nach dieser Tat in einer Pressemitteilung: Solch ein Eingriff in die Natur könnte das Tier in eine ernsthafte Gefahr bringen, so dass es von der Geiß nicht mehr angenommen wird. Das Tier wurde unterdessen einem Jagdberechtigten übergeben. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, solche Wildtiere nicht aufzunehmen.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder