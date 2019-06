Täter brechen in Gartenlaube in Lebenstedt ein

Unbekannte sind am Donnerstag gegen 18 Uhr in einer Gartenlaube in der Feldstraße eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Die Täter brachen eine Tür auf. Welche Gegenstände entwendet wurden, ermitteln die Beamten derzeit. Die Schadenshöhe beträgt rund 500 Euro. Zeugen: (05341)18970.