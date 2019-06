Wasserski-Unfall: Frau scheitert mit Schmerzensgeld-Forderung

Sommer, Sonne, Wassersport: Die warme Jahreszeit lockt Menschen an und auf die Seen. Doch das kühle Nass kann auch Gefahren bergen, wie eine Frau aus dem Landkreis Hildesheim erfuhr. Sie verletzte sich in der Wasserskianlage auf dem Salzgittersee und verklagte die Betreibergesellschaft der Anlage...