Radfahrer in Salzgitter tragen häufiger Unfall-Mitschuld

Am Salzgittersee rammt ein Radfahrer einen Fußgänger. In der Kattowitzer Straße ist ein Radler entgegen der vorgeschriebene Fahrtrichtung unterwegs, stößt gegen ein Auto und fährt dann einfach weiter. Zwei Meldungen der Polizei vom 20. Mai dieses Jahres – zwei Beispiele, die laut der polizeilichen Statistik keine Einzelfälle sind. Denn die Unfälle mit Radfahrern haben zugenommen. 2018 kam es zu 100 Verkehrsunfällen, an denen Personen...