Ortsrat Nordost: Treffpunkt für alle Generationen soll entstehen

Der Ortsrat Nordost möchte ein Haus der Generationen in Thiede. Einstimmig verabschiedete das Gremium in seiner Sitzung am Donnerstagabend einen Antrag der SPD-Ortsratsfraktion. Die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, den Kinder- und Jugendtreff (KJT) in Steterburg in ein Haus der Generationen...