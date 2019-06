Einbrecher scheitern an Eingangstüren von Thieder Häusern

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, in zwei Mehrfamilienhäuser am Guldenen Kamp einzudringen. Sie griffen zu einem Hebelwerkzeug, um die Eingangstüren zu öffnen. Laut Polizei misslang das Vorhaben aber. An beiden Hauseingangstüren entstand Sachschaden.