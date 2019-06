Reppner ist neuer Stadtmeister unter Salzgitters Jugendwehren

14 Gruppen von Jugendfeuerwehren aus ganz Salzgitter, ein gut gefülltes Stadion am Salzgittersee und unerwartete 26 Grad bei strahlender Sonne: Ungefähr so sieht die Rechnung aus für einen perfekten Wettbewerb der Stadtjugendfeuerwehren. Am Ende siegte der Nachwuchs aus Reppner. Den ganzen...