Bürger raten von Wohnungen am Ufer des Salzgittersees ab

Wie kann das Angebot für Jugendliche am Salzgittersee erweitert werden? Was passiert mit den Grillplätzen am See? Wie die Stadt mitteilt, beschäftigte sich die zweite Werkstatt zur Weiterentwicklung des Salzgittersees in der Kulturscheune mit diesen Fragen. Bei den Werkstatt-Treffen geht es darum,...