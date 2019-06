Die Bürgerstiftung bewegt Salzgitter. Nach dem Benefiz-Golfturnier am 2. Juni, das 2200 Euro für die Stiftung ergeben hat, stehen weitere vier Veranstaltungen an, mit denen die Stiftung und ihre Mitstreiter und Unterstützer etwas Schönes für die Stadt auf die Beine stellen möchten – und natürlich Geld für die Stiftung sammeln. denn das fließt in soziale und gemeinnützige Projekte . „Wir tun das für die Stadt und die Entwicklung der...