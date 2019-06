Hans-Werner Eisfeld ist „Salzgitteraner des Jahres“

Foto: Bernward Comes / BZV

Salzgitter-Bad. 140 Gäste sind am Donnerstagabend bei der Preisverleihung im SOS-Mütterzentrum in Salzgitter-Bad dabei.

Hans-Werner Eisfeld ist ein Mann der Tat, jemand, der sich nicht abwimmeln lässt. Jemand, der sich vielfach ehrenamtlich für die Schwächeren in der Gesellschaft engagiert, vor allem für Menschen mit Behinderungen. Für dieses herausragende Engagement ist der 68-Jährige aus Salzgitter-Bad am Donnerstagabend in seinem Heimatstadtteil während einer großen Gala im SOS-Mütterzentrum ausgezeichnet worden: Mit dem Preis „Salzgitteraner des Jahres 2019“.

Eisfeld ist damit nach Volker Machura, der ebenfalls in Salzgitter-Bad lebt, sowie Vorjahressiegerin Noura Labanieh aus Lebenstedt der nunmehr dritte „Salzgitteraner des Jahres“. Armin Maus, Chefredakteur dieser Zeitung, lobte in seiner Festrede auf Eisfeld unter anderem, dass „der waschechte Salzgitteraner“ sich beim örtlichen Sozialverband, im Seniorenbeirat sowie im Behindertenbereit der Stadt Salzgitter und zudem noch als ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht engagiert.

Peter-Jürgen Schneider ehrte Kathrin Opolka vom SV Glück auf Gebhardshagen als zweite Preisträgerin. Sie ist seit 33 Jahren Trainerin für den weiblichen Turnnachwuchs. Den dritten Platz teilen sich Christel Rittner, Leiterin des Kinderchors „Sölter Kinder“ sowie Katharina Mittelstaedt, die seit 18 Jahren für die Tafel im Einsatz ist. Die Laudatio auf diese beiden engagierten Frauen hielt Christiane Voss, im Hauptberuf Bankdirektorin und selbst vielfach ehrenamtlich engagiert.

Zum dritten Mal nach 2017 und 2018 hat die Salzgitter-Zeitung mit ihren Lesern den „Salzgitteraner des Jahres“ gesucht.

Die Aktion „Salzgitteraner des Jahres 2019“ wird unterstützt von TAG Wohnen.

