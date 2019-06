Hubschrauber über dem Salzgittersee: Polizei suchte 83-Jährigen

Um 6.30 Uhr forderte die Polizei Luftunterstützung an (Symbolbild).

Salzgitter. Am Samstagmorgen kreiste ein Hubschrauber über dem Salzgittersee. Seit Freitag suchte die Polizei einen Vermissten – und fand ihn in einem Gebüsch.

Auf der Suche nach einer vermissten Person kreiste am frühen Samstagmorgen ein Polizeihubschrauber über dem Salzgittersee. Polizisten und Feuerwehrleute fahndeten bereits seit Freitag nach einem vermissten 83-jährigen Salzgitteraner. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, forderten die Einsatzkräfte am Samstag gegen 6.30 Uhr Luftunterstützung an. Der Suchtrupp konnte den Vermissten finden – er ist wohlauf.

84-Jähriger lag im Gebüsch

Wegen seiner Krankheitsgeschichte rechnete die Polizei schon am Freitag damit, dass der Vermisste dringend Hilfe benötigen könnte. Deshalb setzten die Ermittler zur Unterstützung auch Spürhunde ein. Einer der Hunde verfolgte eine Fährte des Gesuchten bis zum Salzgittersee.

Spaziergängerin hörte leise Hilferufe

Zwar konnte die Besatzung des Hubschraubers den Mann aus der Luft nicht entdecken, „um 8.01 Uhr meldete die Feuerwehr aber, dass sie den 83-Jährigen gefunden hat“, sagte ein Polizeisprecher. Eine 54-jährige Spaziergängerin hatte leise Hilferufe aus einem dicht bewachsenen Gebüsch gehört. Und dort lag der Vermisste tatsächlich. Laut Polizei war er den Umständen entsprechend wohlauf, wies nur leichte Unterkühlungserscheinungen auf.

Taucher waren alarmiert

Auch die DLRG war alarmiert, um im See nach dem Vermissten zu suchen. Ein Einsatz der Taucher war aber nicht notwendig. Zur Untersuchung brachte der Rettungsdienst den Mann ins Krankenhaus. feu

Dieser Artikel wurde aktualisiert