Fontane-Abend mit Saxophon-Musik in Salder

Der Schriftsteller Theodor Fontane (1819 – 1898) gilt als der bedeutendste deutsche Vertreter des Realismus. Literaturbüro und Literarische Gesellschaft widmeten am Freitag dem vielseitigen Literaten, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 200. Mal jährt, einen zweistündigen Rezitationsabend im Mühlengarten in Salder. Die Veranstalter hatten Glück mit dem Wetter. Die rund 50 Besucher konnten die Texte während eines lauen...