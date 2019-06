Finnen wollen Salzgitters Altstadtfest rocken

Unverhofft kommt oft – unter dem Motto standen am Dienstag plötzlich fünf Musiker in der Redaktion, mit Sonnenbrillen, Cowboyhüten, Tattoos und Piratentüchern. Sie verständigten sich in einer, so klang es zunächst, Geheimsprache (es war Finnisch), wechselten aber auch mühelos ins Englische – und...