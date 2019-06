Drei Jahre und sechs Monate Haft für Boxtrainer aus Salzgitter

Braunschweig/Salzgitter. Er ist des schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern in sechs Fällen und an Schutzbefohlenen in acht Fällen für schuldig erklärt worden.

Im Missbrauchsverfahren gegen einen Boxtrainer aus Salzgitter ist am Mittwoch am Landgericht Braunschweig das Urteil gefallen. Der 44-Jährige wurde zu drei Jahren und sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt.

Verurteilter baute Vertrauensverhältnis auf

Er ist vom Landgericht des schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern in sechs Fällen und an Schutzbefohlenen in acht Fällen für schuldig erklärt worden. So hatte der heute 41-jährige Mann ein Verhältnis mit einem 13-jährigen Mädchen begonnen, das er bei den Tigers trainierte. Offenbar hatte er neben Training und Wettkämpfen ein Vertrauensvehältnis zu ihr aufgebaut, das zwischen September 2015 und September 2017 zu teilweise erzwungenen Sex führte.

Der Ex-Trainer hatte laut Anklage das Mädchen gefügig gemacht, indem er ihr gedroht hatte, sie weder am Boxtraining noch an Wettkämpfen teilnehmen zu lassen.

Mann zeigte sich geständig

Auf Anraten seiner anfangs zwei Anwälten, von denen eine ihr Mandat inzwischen zurückgegeben haben soll, zeigte sich der 41-Jährige umfassend geständig. Er ersparte damit dem traumatisierten Opfer eine quälende Aussage und verkürzte die Verhandlungsdauer. Aussagen aus dem Familienumfeld des Mädchens wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehört. Auch die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erfolgten ebenso unter Ausschluss der Öffentlichkeit wie die Begründung des Urteils. Die Tigers hatten sich nach Bekanntwerden der Taten von ihrem Trainer getrennt.

