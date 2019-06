Gemeinderat Heere: Eine neue Handy-App soll Bürgern helfen

Trotz heißer Temperaturen behielten die Mitglieder bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats kühle Köpfe. Einige Punkte standen schließlich auf der Tagesordnung, die zur Diskussion standen. Bürgermeister Dietmar Barsch informierte die anwesenden Ratsmitglieder und Bürger über die zwei geplanten barrierefreien Bushaltestellen. Jeweils an der Landstraße gegenüber Roma und an der Hauptstraße am Friedhof sollen die Haltestellen erhöhte...