Renovierung der Feuerwehr-Leitstelle in Salzgitter fast beendet

Alles schön macht der Juni: Die Renovierung der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in der Hauptwache der Berufsfeuerwehr in Lebenstedt ist weitgehend abgeschlossen. Rund 100.000 Euro hat die Maßnahme bislang gekostet. Neue Decken, neue Farbe, neue Böden, neue Klimaanlage, neue Möbel, neue Beleuchtung, entschlackte IT-Infrastruktur: Die Liste kleiner und größerer Veränderungen ist lang. Seit 1998 war in dieser Hinsicht nichts passiert,...