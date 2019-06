In Salzgitter griff ein 18-Jähriger einen 41-Jährigen mit Pfefferspray an.

Salzgitter. Am Samstagabend kam es zu einem Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 41-Jähriger. Schließlich griff der 18-Jährige den 41-Jährigen an.

Am Samstagabend gegen 18:35 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 18-jährigen und einem 41-jährigen in der Straße An der Windmühle in Salzgitter-Lebenstedt.

Erst ein Faustschlag, dann Pfefferspray

Diese eskalierten schließlich darin, dass der jüngere Mann dem Älteren zunächst mit der Faust in das Gesicht schlug und anschließend Pfefferspray in das Gesicht sprühte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.