Bis 3,22 Promille: Mehrere betrunkene Autofahrer in Salzgitter

Pusten durften am Samstag in Salzgitter gleich zwei Autofahrer. Einer fuhr mit 1,42 Promille, der andere sogar mit 3,22 Promille.

Am Samstag entdeckte die Polizei in Salzgitter gleich zwei betrunkene Autofahrer. Ein 42-jähriger befuhr am frühen Samstagabend gegen 17.15 Uhr die Kattowitzer Straße in Salzgitter-Lebenstedt.

Betrunkener fährt gegen Straßenlaterne

Dabei kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zwei auf einem Streich

Während der Aufnahme des Verkehrsunfalles wurde ein weiterer Pkw-Fahrer mit seinem Audi auf der Kattowitzer Straße festgestellt und aufgrund seines Fahrverhalten kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige alkoholisiert und nicht Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,22 Promille. Auch diesem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.