Pymp trumpft beim Salzig Bandcontest groß auf

Ohnmachtsanfälle wie bei Take That-Konzerten blieben zum Glück aus – aber die Freude bei den diesjährigen Gewinnern des Salzig Bandcontests und den Zuschauern war der krönende Abschluss eines tollen Wettbewerbs, der in der Region seinesgleichen sucht. Pymp, die überaus sympathische Schülerband aus Salzgitter, hatte am Ende, auch dank des „Applausometers“, die Nase vorn. Keiner der vier Protagonisten darf übrigens ein Auto fahren, da...