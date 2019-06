Altstadtfest in Salzgitter-Bad ist ein Besuchermagnet

„Ein absoluter Erfolg war das Fest dieses Jahr. Der Oberhammer.“ So klingt es wenn der Organisator des 44. Altstadtfestes in Salzgitter-Bad, Christian Dietzel, sein Fazit für die drei Festtage gibt. „Die Stimmung war grandios und bei den beiden Hauptbühnen am Marktplatz und am Klesmerplatz war ständig etwas los.“ Zehntausende kamen in diesem Jahr. Sehr zufriedenstellend, findet Organisator Dietzel das Ergebnis. „2018 hatten wir ja...