Sally Perel berührt in Salzgitter die Herzen der Realschüler

Man könnte eine Stecknadel fallen hören: Mucksmäuschen still ist es in der Aula der Realschule. 140 Jugendliche lauschen gespannt dem betagten Herren mit dem milden Lächeln im roten Sessel auf der Bühne. Immer wieder wischen sich die Schüler verlegen Tränen aus dem Gesicht. Seine Worte gehen tief ins Herz. Sally Perel ist der letzte Überlebende des Holocausts und berichtet am Freitag in der Realschule aus seinem bewegenden Leben....