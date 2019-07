Kanzlerin wünscht Lebenstedter Klassentreffen „gutes Gelingen“

40 Kraniche zieht es zurück in die Heimat.

Der Tag der Zeugnisübergabe vor 50 Jahren, so heißt es in der Pressemitteilung, war nun Anlass dafür, dass sich aus ganz Deutschland die damalige Oberstufe zusammenfand, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Als Treffpunkt wurde Goslar ausgemacht und von einem Vorbereitungsteam ein buntes Programm vorbereitet. Nicht einzuplanen war, dass ausgerechnet Bundeskanzlerin Angelika Merkel das Ankommen in Goslar erschwerte. Aus Sicherheitsgründen war die Innenstadt abgesperrt worden, heißt es weiter. Doch es sei zu einem freundlichen Kontakt mit der Bundeskanzlerin gekommen, die dem Treffen sogar ein gutes Gelingen gewünscht habe.

Nach drei Tagen mit guten Gesprächen über die Zeit am Kranichgymnasium und das Leben in der Stadt Salzgitter in den 60er Jahren gingen die Teilnehmer wieder auseinander.

Aufgrund der beruflichen Werdegänge seien sich alle einig gewesen, dass diese Schule eine gute Ausbildung vermittelt habe und damit die Voraussetzung für einen erfolgreichen beruflichen Werdegang ermöglicht worden sei. Nun wollen die ehemaligen Kraniche in fünf Jahren zum nächsten Treffen wieder zurückkehren.